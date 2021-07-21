Проще, легче, дешевле: почему отечественные МС-21 и SSJ-100 вызывают раздражение конкурентов

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском начался второй день работы. Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов поделился информацией о намеченных там событиях и ожиданиях.

В первую очередь он коснулся отечественного самолета МС-21. На МАКС он представлен в версии 300 и установлен рядом с Sukhoi Superjet 100.

«Это один из самых популярных сегодня самолетов, вызывающих если не зависть, то сильное раздражение у конкурентов. Версия 300 - это открытая архитектура. Машина версии 310 с двигателем ПД-14 готовится к показательным полетам», - рассказал обозреватель.

Говоря о SSJ, Самолетов напомнил, что в настоящий момент в нем установлен двигатель SaM146, производимый Россией совместно с Францией. Следующая модификация «Сухого» будет уже с двигателем полностью российского производства ПД-8.

«С ним машина - конкурент китайской машине (COMAC ARJ21 Xiangfeng. - Прим. ред.). Главная проблема китайцев - двигатель, который требует максимального обслуживания», - пояснил Самолетов.

Он также напомнил, что одной из главных тем первого дня МАКС-2021, с обсуждения которой начался второй, - премьера новейшего легкого тактического истребителя. По словам обозревателя, его также открытая архитектура является приоритетом для заказчиков, так как таким способом они смогут более детально подгонять самолет под собственные конкретные нужды.

Между тем спрос на новые легкие истребители пятого поколения Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам и страны Африки. Экспортный успех нового самолета будет зависеть от того, как быстро Россия выведет его на международный рынок.