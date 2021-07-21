Добровольцы Якутии вышли для оказания помощи в тушении лесных пожаров

В Якутии продолжаются сильнейшие лесные пожары. На помощь вышли добровольцы, которые помогают тушить огонь. Добровольцы поделились видео в Сети.

На кадрах видно, как группа молодых людей проводит свой день в полевых условиях. За спиной ребят огромные языки пламени, которые «пожирают» деревья на глазах. Весь лес заполонил плотный серый дым.

За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 335 тонн воды на очаги лесных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку 13 специалистов противопожарной службы и более одной тонны грузов.