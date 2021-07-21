Экипажи Ил-76 сбросили более 335 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии за сутки

За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 335 тонн воды на очаги лесных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку 13 специалистов противопожарной службы и более 1 тонны грузов.

Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 211 сбросов более 2692 тонн воды, а также перевезено 303 специалиста противопожарной службы и свыше 38,7 тонн грузов.

По поручению Президента Российской Федерации Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки Минобороны России для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами на территории Республики Саха (Якутия).

В состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Якутии, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны. Вертолеты Ми-8 оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5, емкостью 5 тонн, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.