Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода россиян от списания за долги. Соответствующий документ бал размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, который необходим для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Согласно подписанному главой государства документу, должник наделяется правом обращения в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Банк либо другая кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ в итоговом, третьем чтении приняла закон, который ограничивает коллекторов во взаимодействии с близкими и знакомыми должника. Согласно документу, любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может происходить лишь после получения от указанных лиц предварительного письменного согласия на это. Кроме того, за знакомыми и родными должника закреплено право в любой момент отозвать данное ранее согласие.