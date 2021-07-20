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Диетолог перечислила эффективные способы борьбы с изжогой

Светлана Иванова
09:50 20.07.2021
Главными причинами развития изжоги являются курение, ожирение, стресс, употребление большого количества кофеина, питание с высоким содержанием жиров, а также грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.
Диетолог перечислила эффективные способы борьбы с изжогой
© Фото: Andy Dean, imagebroker, Globallookpress
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Чтобы справиться с изжогой, стоит есть медленно и тщательно пережевывать пищу. Также не стоит ложиться спать сразу после еды. Такие советы по борьбе с недугом дала американский клинический диетолог Викки Петерсен, пишет Digital Journal.

Заниматься спортом лучше на голодный желудок, посоветовала специалист, а после приема пищи совершить прогулку, потому что ходьба стимулирует правильное пищеварению.

Специалист также назвала основные причины появления изжоги. К ним относится курение, ожирение, стресс, употребление большого количества кофеина, питание с высоким содержанием жиров, а также грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Как пояснила диетолог, курение и кофеин провоцируют изжогу, потому что обладают способностью ослаблять нижний пищеводный сфинктер, задача которого, в частности, ограничивать попадание еды из желудка обратно в пищевод.

При ожирении у людей часто ослаблены мышцы живота и диафрагма. Их неправильная работа приводит к проблемам в работе пищеварительного тракта, в том числе при переваривании еды и к изжоге как следствие.

Включая в рацион много пищи с содержанием жиров, люди создают дополнительную нагрузку на печень, желудок и желчный пузырь. В результате развивается изжога.

При грыже пищеводного отверстия диафрагмы кислота из желудка попадает в пищевод, вызывая изжогу.

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