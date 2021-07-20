Правительству предложили разрешить выдавать ипотеку работодателям

Российскому правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку. С такой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась федеральная компания «Этажи». Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на документ.

Подобный шаг, по словам авторов инициативы, может увеличить доступность жилья в стране за счет создания альтернативного варианта его покупки.

Глава сети «Этажи» Ильдар Хусаинов отмечает, что компаниям стоит разрешить выдавать ипотеку своим сотрудникам, чтобы фирмы фактически стали финансовыми организациями. По его словам, работодатели смогут выдавать кредиты под более низкий процент, так как у них есть возможность свободно распоряжаться своими средствами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме проработать поправки, освобождающие от уплаты налога при продаже жилья для покупки новой квартиры для семей с двумя и более детьми.