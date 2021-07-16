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Путин поручил освободить семьи с детьми от налога с продажи жилья

Виктория Ивашечкина
22:50 16.07.2021
Россиянам необходимо будет приобрести новое жилье на вырученные средства в течение календарного года.
Путин поручил освободить семьи с детьми от налога с продажи жилья
© Фото: pixabay
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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству и Госдуме проработать поправки, освобождающие от уплаты налога при продаже жилья для покупки новой квартиры для семей с двумя и более детьми. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. 

«Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога при продаже жилого помещения», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что жилье на момент продажи должно быть в собственности не менее пяти лет. Налог можно не уплачивать, если денежные средства в течение календарного года будут потрачены на покупку другого жилья.

В июне в Общественной палате России предложили комплекс мер поддержки многодетных семей. В частности, общественники предложили назначить многодетным родителям дополнительные выплаты и снизить возраст их выхода на пенсию.

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