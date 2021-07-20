Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказал, кому необходимо избегать перегрева

Кира Карон
08:28 20.07.2021
Эксперт разъяснил, почему людям с потоотделением нельзя перенагреваться в жару.
Врач рассказал, кому необходимо избегать перегрева
© Фото: Юрий Стрелец, РИА Новости
Читайте нас на:

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания.

«Пот в жару – это естественная физиологическая потребность организма для всех возрастов. Таким образом происходит адаптация организма к стрессовым условиям. В то же время нужно учитывать, что на способность адаптации влияет возраст и уровень здоровья. Интенсивное потоотделение может приводить к обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей», - рассказал Тяжельников.

Он подчеркнул, что в целом потеть полезно, потому что пот почти на 100% состоит из воды, но он выводит и вредные вещества - токсины и продукты обмена. Но необходимо помнить, что именно в жару нужно пить больше воды, чтобы не произошло обезвоживание.

Также врач уточнил, что самое главное - следить за чистотой кожи, так как пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах юга России ожидается жара до +37, + 44 градусов. Опасная солнечная активность ожидается на Черноморском побережье.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.