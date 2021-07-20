Врач рассказал, кому необходимо избегать перегрева

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания.

«Пот в жару – это естественная физиологическая потребность организма для всех возрастов. Таким образом происходит адаптация организма к стрессовым условиям. В то же время нужно учитывать, что на способность адаптации влияет возраст и уровень здоровья. Интенсивное потоотделение может приводить к обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей», - рассказал Тяжельников.

Он подчеркнул, что в целом потеть полезно, потому что пот почти на 100% состоит из воды, но он выводит и вредные вещества - токсины и продукты обмена. Но необходимо помнить, что именно в жару нужно пить больше воды, чтобы не произошло обезвоживание.

Также врач уточнил, что самое главное - следить за чистотой кожи, так как пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах юга России ожидается жара до +37, + 44 градусов. Опасная солнечная активность ожидается на Черноморском побережье.