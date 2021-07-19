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«Опасное солнце»: в южные регионы России придет аномальная жара

Кира Карон
06:42 19.07.2021
Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях.
«Опасное солнце»: в южные регионы России придет аномальная жара
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил , что в некоторых регионах юга России ожидается жара до +37, + 44 градусов. Опасная солнечная активность ожидается на Черноморском побережье.

«Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях — 40-42 градуса, в Калмыкии — до 44 градусов, в Северо-Кавказских республиках, Кабарнино-Балкария, Чечня, Ингушетия — 40 градусов», — передает ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что на Черноморском побережье в ближайшие дни ожидается «опасное солнце». Сильная жара не прогнозируется.

В Краснодарском крае и Крыму по словам синоптика, ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина рассказала, что на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в регионах Центральной России ожидается похолодание, пройдут дожди и грозы. По ее словам, погода в этот период будет переменчивая.

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