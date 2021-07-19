В стране и мире «Опасное солнце»: в южные регионы России придет аномальная жара Кира Карон Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях. © Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press Читайте нас на: Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил , что в некоторых регионах юга России ожидается жара до +37, + 44 градусов. Опасная солнечная активность ожидается на Черноморском побережье. «Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях — 40-42 градуса, в Калмыкии — до 44 градусов, в Северо-Кавказских республиках, Кабарнино-Балкария, Чечня, Ингушетия — 40 градусов», — передает ТАСС слова Вильфанда. Он отметил, что на Черноморском побережье в ближайшие дни ожидается «опасное солнце». Сильная жара не прогнозируется. В Краснодарском крае и Крыму по словам синоптика, ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц. Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина рассказала, что на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в регионах Центральной России ожидается похолодание, пройдут дожди и грозы. По ее словам, погода в этот период будет переменчивая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика