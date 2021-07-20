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В РФ предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования

Кира Карон
07:36 20.07.2021
За призыв к отказу от вакцинирования от COVID-19 могут ввести ответственность.
В РФ предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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В России за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям могут установить ответственность. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщают RT, ссылаясь на письмо министра юстиции Константина Чуйченко.
 
Несмотря на принимаемые меры, по словам Петрова, отдельная часть общества отказывается прививаться и пропагандирует домыслы о «вреде» вакцин.

Как отметил в обращении Петров, в РФ даже возник «черный рынок» продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных. 

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям», - говорится в обращении.

Принятые меры, по его мнению будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренят «недопустимые явления» в стране.

Ранее в Роструде разъяснили правила отстранения от работы непривитых от COVID-19 сотрудников в ряде сфер, в случае если у них нет медицинского отвода от вакцинации. В ведомстве полагают, что таких граждан нужно отстранять от работы без сохранения зарплаты.

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