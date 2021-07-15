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В Роструде разъяснили порядок отстранения от работы непривитых сотрудников

Олеся Степакова
07:58 15.07.2021
Вернуться на работу такой сотрудник сможет либо после того, как сделает прививку, либо после завершения пандемии.
В Роструде разъяснили порядок отстранения от работы непривитых сотрудников
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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В Роструде разъяснили правила отстранения от работы непривитых от COVID-19 сотрудников в ряде сфер, в случае если у них нет медицинского отвода от вакцинации. В ведомстве полагают, что таких граждан нужно отстранять от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на письмо Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

Как уточняется, отстранение от работы должно быть оформлено с 15 августа. Согласно тексту документа, перед этим работодатель должен запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации. Вернуться на работу такой сотрудник сможет либо после того, как сделает прививку, либо после завершения пандемии.

Также в Роструде напомнили, подобная мера предусмотрена статьей 76 Трудового кодекса РФ, в которой говорится, что обоснованием для этого, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок, из-за чего она становится обязательной в том случае, если главный санитарный врач в субъекте РФ решает, что проведение вакцинации отдельных категорий граждан необходимо.

Ранее стало известно, что в Москве стартуют проверки вакцинации работников сферы обслуживания. Контроль исполнения будет осуществляться органами исполнительной власти столицы и Роспотребнадзором.

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