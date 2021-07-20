Bootleg Fire: крупный пожар уничтожил леса и десятки жилых домов в США

Монтана, Айдахо, Калифорния - повсюду от сильной жары полыхают леса. А в Орегоне распространяется один из самых крупных пожаров. Он даже получил собственное имя Bootleg Fire и охватил больше тысячи двухсот квадратных километров. Это сопоставимо с площадью Нью-Йорка.

Огонь уничтожил почти 70 жилых домов. Две тысячи человек были вынуждены эвакуироваться. А порывистый ветер гонит пламя все дальше. Из-за сильного задымления в западных штатах перекрывают дороги и останавливают работу аэропортов.

В Денвере, например, задержано уже больше 300 авиарейсов. Воздушную гавань накрыла густая пелена дыма от лесных пожаров.

Ранее стало известно, что авиация Министерства обороны России продолжает оказывать помощь в тушении крупных лесных пожаров в Якутии. За прошедшие сутки экипажи Ил-76 сбросили на очаги пожаров более 336 тонн воды.