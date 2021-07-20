Столб пламени и дыма: опубликовано видео мощного взрыва завода в провинции Хэнань

Опубликовано видео мощного взрыва в китайской провинции Хэнань. Видео в Twitter опубликовало китайское издание Global Times.

На кадрах видно, что взрыв был достаточно мощный. После него образовались клубы белого дыма. Инцидент случился на предприятии города Дэнфэн.

На место чрезвычайного происшествия оперативно были направлены экстренные службы. На данный момент конкретной информации о причинах и подробностях случившегося не сообщается. Информация о пострадавших на месте взрыва не поступала.