На заводе в китайской провинции Хэнань прогремел мощный взрыв

В Китае на одном из заводов провинции Хэнань произошел взрыв. Инцидент случился на предприятии города Дэнфэн. О произошедшем стало известно из сообщений государственных СМИ КНР.

На место чрезвычайного происшествия оперативно были направлены экстренные службы. К настоящему времени конкретной информации о причинах и подробностях случившегося, а также данных о пострадавших на месте взрыва не сообщается.

Ранее в порту Джабаль-Али в Дубае произошел взрыв одного из контейнеров, располагавшихся на торговом судне. Позже стало известно, что в контейнере находились легковоспламеняющиеся материалы и вещества.