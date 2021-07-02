Власти Финляндии призвали своих граждан отказаться от поездок в Россию

Гражданам Финляндии посоветовали избегать поездок в Россию. Такую рекомендацию выпустил Национальный институт здравоохранения и социального развития. В ведомстве пояснили, что решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России и распространения мутаций.

«Власти усиливают проверку прибывающих из России пассажиров на границе и направляют на повторный тест через 72 часа. THL также рекомендует избегать контактов с другими людьми в ожидании результатов теста», - сказано в сообщении института здравоохранения.

Отмечается, что въезд в Финляндию туристам некоторых стран, в том числе и России, ограничен до 11 июля.

Ранее сообщалось, что более чем у 120 граждан Финляндии, которые вернулись с чемпионата Европы по футболу из Санкт-Петербурга, выявили коронавирус.