Сборная России победила команду Финляндии на своем втором матче Евро-2020
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0. Победный гол в добавленное к первому тайму время забил полузащитник Алексей Миранчук.
Ранее гол финнов в ворота сборной России на третьей минуте первого тайма был отменен из-за офсайда. Матч проходил в Санкт-Петербурге. Это первая победа россиян в последних семи матчах на чемпионатах Европы.
Следующий матч сборная России проведет 21 июня против Дании.