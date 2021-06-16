Сборная России победила команду Финляндии на своем втором матче Евро-2020

Ранее гол финнов в ворота сборной России на третьей минуте первого тайма был отменен из-за офсайда. Матч проходил в Санкт-Петербурге. Это первая победа россиян в последних семи матчах на чемпионатах Европы.

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