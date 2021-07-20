Семья сбившей детей в Москве девушки посчитала заключение чрезмерной мерой

Валерия Башкирова, ставшая виновницей ДТП, унесшего жизнь двоих детей, в Москве, полностью признала свою ответственность за содеянное. Как сообщили в окружении Башкировой, 18-летняя девушка глубоко раскаивается в связи со случившейся трагедией.

Родственники обвиняемой выразили готовность помочь пострадавшей семье всем, чем они смогут и, при необходимости, выплатить денежную компенсацию. Близкие девушки, как сообщает ТАСС, сейчас пребывают в шоковом состоянии.

Вместе с тем, по имеющейся информации, семья Башкировой посчитала чрезмерной мерой ужесточение меры пресечения для подсудимой. Родственники Валерии объяснили, что скрываться девушка не намерена.

Ранее суд Москвы постановил заключить Валерию Башкирову, совершившую наезд на трех детей в столице, под стражу до 16 сентября. Ранее девушке была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.