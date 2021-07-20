«Невозможное становится реальным»: ведущая «Звезды» Ирина Лосик провела встречу с курсантами центра «Авангард»

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» продолжается проект «Обратная стороны звезды». В рамках проекта состоялась встреча с ведущей новостей телеканала «Звезда» Ириной Лосик.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Гостья поделилась секретами успеха, раскрыла тайны профессии, рассказала о плюсах и минусах работы журналиста и дала слушателям несколько полезных советов.

«Чтобы, действительно, достичь масштабных целей, нужно много и упорно работать. А для этого все лишь необходимо заниматься любимым делом и прислушиваться к себе. Именно тогда все невозможное становится осязаемым и реальным», - ответила на вопрос курсантов Ирина Лосик.

Кроме того, Ирина Лосик открыла в центре выставку фотографий из личных архивов советских военачальников «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» - чтобы сохранить и увековечить память о Великой Отечественной войне, рассказать об историях настоящих героев Отечества подрастающему поколению.

Сама гостья получила приятные впечатления от встречи с молодежью.

«Мне понравилось, что они такие активные, задают интересные вопросы. Дети замечательные, на самом деле. Я за этот час получила огромное, огромное удовольствие. Очень благодарная, на самом деле, аудитория», - поделилась ведущая.

Проект «Обратная сторона звезды» - особый формат мероприятий центра «Авангард». Как отметила директор центра Дарья Борисова, он призван мотивировать молодых людей и показать им, что любые цели достижимы.

«В большинстве молодежь думает, что невозможно пообщаться с известными людьми, мы ломаем их стереотипы и устраиваем такие встречи, чтобы молодые ребята и девчонки могли мотивировать себя и добиваться любых профессиональных и личных целей», - рассказала Борисова.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что около шести тысяч школьников уже прошли обучение в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке Патриот. Он уточнил, что в центре используются новые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент, вводятся элементы искусственного интеллекта. Кроме того, работа 27 подобных «Авангардов» организована в регионах.