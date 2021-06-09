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Шойгу сообщил, что около шести тысяч школьников прошли обучение в центре «Авангард» в Подмосковье

Кира Карон
19:06 09.06.2021
В центре «Авангард» в Подмосковье, по словам Шойгу, прошли обучение около шести тысяч школьников.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что около шести тысяч школьников уже прошли обучение в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке Патриот.

«В парке "Патриот " успешно работает Центр военно-патриотического воспитания "Авангард". С момента открытия Центра в нем прошли обучение уже около шести тысяч школьников из Москвы и Московской области», - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

Он уточнил, что в центре используются новые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент, вводятся элементы искусственного интеллекта. Кроме того, работа 27 подобных «Авангардов» организована в регионах.

Министр напомнил, что 28 мая детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия» исполнилось пять лет. Сейчас в нем более 800 тысяч подростков из всех субъектов Российской Федерации.

Шойгу также рассказал о праздновании 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжества с участием Минобороны прошли в 377 городах страны, причем в 28 из них состоялись военные парады. На Красной площади в Москве были задействованы более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов.

По его словам, сейчас продолжается военно-патриотическая акция «Мы - армия страны. Мы - армия народа». К 27 июня отправившийся в апреле с Киевского вокзала тематический поезд посетит более 50 городов и расскажет об истории Великой Отечественной войны, развитии Вооруженных Сил и работе военных медиков.

Шойгу также анонсировал проведение Главного военно-морского парада в конце июля в Санкт-Петербурге, Международного военно-технического форум «Армия», который он назвал «крупнейшей выставкой оружия со всеми видами показов в воздухе и на земле», в августе.

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