Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В небе и на воде: в Петербурге прошла первая сводная тренировка Главного военно-морского парада

Олеся Степакова
14:32 18.07.2021
Военно-морской парад пройдет в Северной столице 25 июля - в День Военно-морского флота РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Первая сводная тренировка для кораблей и самолетов Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Корабли отрабатывали синхронное движение в акватории Невы и фарватере Кронштадтского рейда, а самолеты - удержание высоты, интервалов и дистанций друг от друга.

В тренировке также приняли участие Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолеты Ту-142МК, Ан-140, транспортные самолеты Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочный Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31.

В маневрах участвовали корабли различных классов, среди которых были ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Гремящий», дизель-электрические подводные лодки «Волхов», «Петропавловск-Камчатский» и «Краснодар» и другие.

Военно-морской парад пройдет в Северной столице 25 июля - в День Военно-морского флота РФ.

Ранее на главной базе Северного флота прошла репетиция пешей колонны Военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.