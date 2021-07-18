В небе и на воде: в Петербурге прошла первая сводная тренировка Главного военно-морского парада

Первая сводная тренировка для кораблей и самолетов Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Корабли отрабатывали синхронное движение в акватории Невы и фарватере Кронштадтского рейда, а самолеты - удержание высоты, интервалов и дистанций друг от друга.

В тренировке также приняли участие Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолеты Ту-142МК, Ан-140, транспортные самолеты Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочный Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31.

В маневрах участвовали корабли различных классов, среди которых были ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Гремящий», дизель-электрические подводные лодки «Волхов», «Петропавловск-Камчатский» и «Краснодар» и другие.

Военно-морской парад пройдет в Северной столице 25 июля - в День Военно-морского флота РФ.

Ранее на главной базе Северного флота прошла репетиция пешей колонны Военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ.