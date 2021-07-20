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РФ предложила перезапустить созданный после выхода США из ДОН переговорный механизм

Валентина Пескова
22:54 20.07.2021
Об этом заявили в российском МИД по итогам конференции государств - участников Договора по открытому небу (ДОН).
РФ предложила перезапустить созданный после выхода США из ДОН переговорный механизм
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Россия предложила вновь активировать переговорный механизм, который был автоматически создан после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), - для всех остальных его стран-участниц.

Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в связи с выходом России из ДОН, который последует 18 декабря текущего года.

«Речь идет о пересмотре квот наблюдательных полетов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), а также о передаче функций председателя одной из ее неофициальных рабочих групп», - говорится в пресс-релизе российского ведомства.

Как отметил Рябков, в практическом смысле последствия выхода России из Договора по открытому небу в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Разница только в том, что при выходе из Договора России речь также идет и ее автоматическом выходе из созданной в его рамках группы государств-участников, включающей РФ и Белоруссию.

«Поэтому перераспределение квот будет более сложной задачей», - отметил дипломат.

Закон о выходе России из Договора по открытому небу подписал 7 июня президент РФ Владимир Путин. Документ стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.

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