РФ предложила перезапустить созданный после выхода США из ДОН переговорный механизм

Россия предложила вновь активировать переговорный механизм, который был автоматически создан после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), - для всех остальных его стран-участниц.

Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в связи с выходом России из ДОН, который последует 18 декабря текущего года.

«Речь идет о пересмотре квот наблюдательных полетов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), а также о передаче функций председателя одной из ее неофициальных рабочих групп», - говорится в пресс-релизе российского ведомства.

Как отметил Рябков, в практическом смысле последствия выхода России из Договора по открытому небу в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Разница только в том, что при выходе из Договора России речь также идет и ее автоматическом выходе из созданной в его рамках группы государств-участников, включающей РФ и Белоруссию.

«Поэтому перераспределение квот будет более сложной задачей», - отметил дипломат.

Закон о выходе России из Договора по открытому небу подписал 7 июня президент РФ Владимир Путин. Документ стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.