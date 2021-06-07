Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Виноваты США»: эксперт о разрыве Договора по открытому небу

Валентина Пескова
13:02 07.06.2021
В том, что Договор по открытому небу в результате утратил свое существование, виноваты исключительно Соединенные Штаты Америки, которые прикрывались им ради личной стратегической выгоды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

То, что президент России Владимир Путин, после одобрения соответствующего положения в Совете Федерации, подписал сегодня закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), является следствием недружелюбной политики Соединенных Штатов Америки, которые много лет, «прикрываясь» данным документом, делали его выгодным для своих личных целей. Так прокомментировал «Звезде» подписанный главой России закон военный эксперт Алексей Леонков.

«Фактически это - ликвидация того мостика, который существовал между странами НАТО и Россией, так как договор предоставлял объективную информацию о том, что стороны не готовятся к военному конфликту и был частью гарантии международной безопасности. После его ликвидации, которая фактически произошла по инициативе США, единственным источником получения информации остается классический - это средства воздушной и космической разведки», - пояснил Леонков.

Как заявил военный эксперт, в стратегическом плане даже такой, казалось бы, настолько серьезный договор не решал ничего.

«Потому что даже несмотря на подписание такого важного документа, американцы все равно проводили подготовку по ракетам средней дальности, и когда они оказались готовы, - то взяли и тут же разорвали договор по этим видам вооружения - ДРСМД. Поэтому все ситуации, которые сейчас обостряются в мире - их источники и угрозы международной безопасности, - исходят вовсе не из России, как утверждают в американских СМИ, а из США, которые генерируют их вместе с союзниками по блоку НАТО», - прокомментировал Алексей Леонков.

Учитывая то, что американские средства массовой информации занимаются усиленной пропагандой того, что Россия представляет собой «агрессивное государства», то ликвидация данного важного договора приведет только к тому, что гражданам США сложившаяся ситуация будет опять только говорить об обратном, считает эксперт.

В этой связи остается только одно - напряженная дипломатическая и разъяснительная работа нашего МИД о том, что Россия не готовится ни к каким военным планам, а также работа российского Министерства обороны, которое публикует открытую информацию по проводимым учениям, и работа правительства РФ, которое также опубликовало все документы, касающиеся российской доктрины по проведению военной работы и разработках нового оружия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:42 В стране и мире
Видео
«Мировой тренд»: Абрамченко прокомментировала запрет на неперерабатываемый пластик в РФ
15:22 Армия
Видео
Паромы на реках: инженеры ЮВО совершают «Сплав Победы» на Волгоград
13:51 ОПК
Видео
В ФСВТС сообщили, что портфель заказов на российское оружие составляет более $50 млрд
13:05 В стране и мире
В Кремле поделились новой информацией о месте встречи Путина и Байдена
12:35 Вопросы истории
Видео
«Танками поломали забор и раздали продукты»: последнее интервью освободителя Освенцима Давида Душмана
Популярное
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам
Названы смертельно опасные косточки и орехи
Семь человек арестовали за попытку продать 6 кг урана в Индии
Автор памятника Александру III сообщил, что ошибку с орденом исправили
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.