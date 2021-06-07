«Виноваты США»: эксперт о разрыве Договора по открытому небу

То, что президент России Владимир Путин, после одобрения соответствующего положения в Совете Федерации, подписал сегодня закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), является следствием недружелюбной политики Соединенных Штатов Америки, которые много лет, «прикрываясь» данным документом, делали его выгодным для своих личных целей. Так прокомментировал «Звезде» подписанный главой России закон военный эксперт Алексей Леонков.

«Фактически это - ликвидация того мостика, который существовал между странами НАТО и Россией, так как договор предоставлял объективную информацию о том, что стороны не готовятся к военному конфликту и был частью гарантии международной безопасности. После его ликвидации, которая фактически произошла по инициативе США, единственным источником получения информации остается классический - это средства воздушной и космической разведки», - пояснил Леонков.

Как заявил военный эксперт, в стратегическом плане даже такой, казалось бы, настолько серьезный договор не решал ничего.

«Потому что даже несмотря на подписание такого важного документа, американцы все равно проводили подготовку по ракетам средней дальности, и когда они оказались готовы, - то взяли и тут же разорвали договор по этим видам вооружения - ДРСМД. Поэтому все ситуации, которые сейчас обостряются в мире - их источники и угрозы международной безопасности, - исходят вовсе не из России, как утверждают в американских СМИ, а из США, которые генерируют их вместе с союзниками по блоку НАТО», - прокомментировал Алексей Леонков.

Учитывая то, что американские средства массовой информации занимаются усиленной пропагандой того, что Россия представляет собой «агрессивное государства», то ликвидация данного важного договора приведет только к тому, что гражданам США сложившаяся ситуация будет опять только говорить об обратном, считает эксперт.

В этой связи остается только одно - напряженная дипломатическая и разъяснительная работа нашего МИД о том, что Россия не готовится ни к каким военным планам, а также работа российского Министерства обороны, которое публикует открытую информацию по проводимым учениям, и работа правительства РФ, которое также опубликовало все документы, касающиеся российской доктрины по проведению военной работы и разработках нового оружия.