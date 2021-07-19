СМИ: США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку-2»

США и Германия в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по «Северному потоку-2». По данным Yahoo Finance, стороны договорились по спорным вопросам в отношении российского газопровода. По данным источника издания, соглашение позволит избежать новых американских санкций.

«Ситуация выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры позволят достичь решения в ближайшие дни», - говорится в сообщении источника.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет заявил, при запуске «Северного потока - 2» и выдаче разрешения от Евросоюза нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях.