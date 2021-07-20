«Хочу всех поздравить»: легендарный самбист Хасанов оценил признание вида спорта олимпийским

Советский и российский самбист и дзюдоист, 11-кратный чемпион мира по самбо и 19-кратный чемпион России Мурат Хасанов поздравил всех коллег по своему виду спорта с тем, что он наконец-то официально будет включен в программу Олимпийских Игр.

«Хочу всех поздравить, сегодня Олимпийский комитет признал самбо и теперь наша борьба стала олимпийским видом спорта. Особенно хочу поздравить всех самбистов из числа жителей республики Адыгея, а также - всех самбистов России и мира», - заявил в комментарии «Звезде» член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Мурат Хасанов - самый титулованный самбист и дзюдоист в мире, 7-кратный чемпион Европы и 8-кратный обладатель Кубка мира, ставший еще в 1995 году заслуженным мастером спорта России.

20 июля 2021 года на заседании 138-й сессии в Токио самбо признали олимпийским вместе с пятью другими видами спорта.