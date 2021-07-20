«Получаю отклики со всех континентов»: глава Международной федерации самбо поделился радостью от признания спорта олимпийским
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился со «Звездой» своими эмоциями от признания своего вида спорта олимпийским. Он заявил, что весь самбистский мир смотрит на это с большим позитивом.
«Лично я сидел как на иголках. Очень важный этап в жизни любого вида спорта. Когда объявили, что мы признаны Международным олимпийским комитетом, конечно, это был шквал эмоций, и все радовались. Я получаю отклики со всех континентов, все выражают глубокую радость», - поделился Шестаков.
Он напомнил об истории: самбо основано в 1938 году, и с тех пор двигалось в данном направлении. Уже в XXI веке началось продвижение самбо в Международный олимпийский комитет и олимпийское движение.
«Первый чемпионат мира, который у нас прошел, собрал только 27 стран, и добрая часть из них уже хотела уходить из самбо, потому что было неинтересно и не видели никаких перспектив. Все катилось под гору», - рассказал глава федерации.
Шестаков рассказал, что в тот момент представители этих стран были собраны с целью их сохранения в качестве участников. Взаимная поддержка оказала позитивное влияние на дальнейшее развитие федерации и международных отношений.
«Даже при пандемии последний чемпионат собрал порядка 35 стран. Мы работаем в области сохранения климата, мы выполняем все социальные программы, мы работаем в области сохранения климата - все это поддерживаем», - подытожил Шестаков.
Впервые мировое руководство самбо впервые заявило о желании примкнуть к олимпийским видам спорта в 2009 году. Временное признание единоборство получило спустя девять лет. 20 июля 2021 года в Токио наконец признали самбо олимпийским вместе с еще пятью другими видами спорта.