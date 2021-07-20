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«Получаю отклики со всех континентов»: глава Международной федерации самбо поделился радостью от признания спорта олимпийским

Егор Левин
16:52 20.07.2021
Взаимная межнациональная поддержка оказала позитивное влияние на дальнейшее развитие федерации и международных отношений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился со «Звездой» своими эмоциями от признания своего вида спорта олимпийским. Он заявил, что весь самбистский мир смотрит на это с большим позитивом.

«Лично я сидел как на иголках. Очень важный этап в жизни любого вида спорта. Когда объявили, что мы признаны Международным олимпийским комитетом, конечно, это был шквал эмоций, и все радовались. Я получаю отклики со всех континентов, все выражают глубокую радость», - поделился Шестаков.

Он напомнил об истории: самбо основано в 1938 году, и с тех пор двигалось в данном направлении. Уже в XXI веке началось продвижение самбо в Международный олимпийский комитет и олимпийское движение.

«Первый чемпионат мира, который у нас прошел, собрал только 27 стран, и добрая часть из них уже хотела уходить из самбо, потому что было неинтересно и не видели никаких перспектив. Все катилось под гору», - рассказал глава федерации.

Шестаков рассказал, что в тот момент представители этих стран были собраны с целью их сохранения в качестве участников. Взаимная поддержка оказала позитивное влияние на дальнейшее развитие федерации и международных отношений.

«Даже при пандемии последний чемпионат собрал порядка 35 стран. Мы работаем в области сохранения климата, мы выполняем все социальные программы, мы работаем в области сохранения климата - все это поддерживаем», - подытожил Шестаков.

Впервые мировое руководство самбо впервые заявило о желании примкнуть к олимпийским видам спорта в 2009 году. Временное признание единоборство получило спустя девять лет. 20 июля 2021 года в Токио наконец признали самбо олимпийским вместе с еще пятью другими видами спорта.

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