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Громкое дело громкого человека: что говорят соседи о задержанном в Ставрополе главе краевого ГИБДД

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
22:24 20.07.2021
Благодаря оперативной съемке огромный особняк задержанного глав ГИБДД Ставрополья стал известен на всю Россию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
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Сегодня страна узнала о громких отставках в Ставрополе. Там уволен глава краевого МВД и почти вся верхушка ГИБДД. 35 сотрудников задержаны. В этом списке и начальник ставропольской инспекции, чей дом, а вернее сказать «внутренний мир» благодаря оперативной съемке стал достоянием общественности.

На окраине Ставрополя, в частном секторе, дома не привлекают к себе особого внимания. За исключением «дворца», который принадлежит главе регионального ГИБДД. Фотографии строения попали в Сеть после новостей о задержании владельца. Соседи отзываются об Алексее Сафонове, как о достаточно хорошем человеке, хотя и иногда шумном.

Начальника управления ГИБДД Ставропольского края и некоторых его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. По данным следствия, они занимались изготовлением фальшивых пропусков для перевозки зерна по Ставрополью. Известно, что общая сумма взяток могла составлять 19 миллионов рублей.

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