Опубликованы кадры тушения лесных пожаров в Якутии авиацией Минобороны

Авиация Минобороны России в виде самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 помогает в тушении лесных пожаров в Якутии.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды на очаги крупных пожаров. Вертолеты Ми-8 сбросили 54 тонны воды. Кроме того, они перевезли 55 специалистов противопожарной службы и около полутора тонн полезных грузов.

Всего за все время тушения авиация Минобороны выполнила 159 сбросов, вывалив на горящие участки более 1150 тонн воды. Перевезено 255 специалистов противопожарной службы и более 27 тонн грузов.

Авиационная группировка Миноброны для помощи в тушении пожаров в Якутии создана по указанию главы военного ведомства Сергея Шойгу в соответствии с поручением президента России.

Самолеты Ил-76 из ее состава оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2, емкостью 42 тонны. Вертолеты Ми-8 несут водосливные устройства ВСУ-5, каждое емкостью по пять тонн. Летный состав прошел подготовку к выполнению подобных задач.