Армия Военнослужащие РФ провели патрулирование трассы М-4 в Сирии Виталий Акиньшин Анна Берестовая Россиийские военнослужащие осуществили патрулирование на трассе М-4 на северо-западе Сирии. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие РФ провели патрулирование стратегической трассы М-4 в сирийской провинции Хасеке. Российские БТР-82А и бронеавтомобили «Рысь» при поддержке вертолетов армейской авиации сопроводили колонну гражданских автомобилей от населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка до Телль-Тамер провинции Хасека. В ходе патрулирования российские военнослужащие обеспечили безопасное сопровождение 396 автомобилей и 953 человек. Расстояние маршрута составило более 100 километров. Всего с 25 мая 2020 года на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке подразделениями российской военной полиции сопровождено 72 192 автомобилей и 132 811 человек.

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