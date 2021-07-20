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Военнослужащие РФ провели патрулирование трассы М-4 в Сирии

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
05:00 20.07.2021
Россиийские военнослужащие осуществили патрулирование на трассе М-4 на северо-западе Сирии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие РФ провели патрулирование стратегической трассы М-4 в сирийской провинции Хасеке. Российские БТР-82А и бронеавтомобили «Рысь» при поддержке вертолетов армейской авиации сопроводили колонну гражданских автомобилей от населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка до Телль-Тамер провинции Хасека.

В ходе патрулирования российские военнослужащие обеспечили безопасное сопровождение 396 автомобилей и 953 человек. Расстояние маршрута составило более 100 километров. 

Всего с 25 мая 2020 года на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке подразделениями российской военной полиции сопровождено 72 192 автомобилей и 132 811 человек. 
 

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