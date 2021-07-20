Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Pegasus Project: мировые СМИ провели масштабное расследование по факту слежки за журналистами разных стран

Анна Берестовая
Константин Коковешников
03:28 20.07.2021
Пресса заявила о масштабной слежке разведок стран за медиаперсонами по всему миру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Репортеры крупнейших мировых изданий - редакторы, юристы, правозащитники, оппозиционные политики из более чем 40 стран мира - находились под контролем разведок под предлогом борьбы с преступностью и терроризмом.

Это показало совместное расследование почти двух десятков СМИ, в числе которых Washington Post и Guardian, и ведущих международных организаций Pegasus Project, которое получило название в честь вредоносного ПО, предположительно попавшего на телефоны почти 50-ти тысяч человек. 

Потенциальные возможности у Pegasus более чем широкие. Однажды попав в смартфон без ведома его владельца, программа получает доступ фактически ко всему.  

«Это приложение может включить твою камеру, записать то, что изображено на экране, по данным GPS определить местонахождение человека», - указал журналист-расследователь The Guardian Дэвид Пэгг. 

По имеющейся информации, отслеживались 15 тысяч номеров в Мексике. По 10 тысяч - в Арабских Эмиратах и Марокко. Для сравнения, во всей Европе - лишь тысяча. Программа-шпион закупалась правительствами стран в Израиле, однако в заявленной компании-разработчике свою причастность к возможному злоупотреблению ее продукцией отрицают.

Журналисты - лишь верхушка айсберга. Как заявляют авторы расследования, разведки многих стран прослушивали собственное политическое, военное и дипломатическое руководство. Среди номеров, просочившихся в прессу, были даже телефоны членов ближневосточных королевских семей. Единственное исключение - США, где разработчики специально установили ограничения. 

«Большая проблема заключается в том, как страны злоупотребляли этой технологией и своей властью», - высказался бывший сотрудник ЦРУ Марк Россини. 

Уже в ближайшие дни авторы расследования обещают опубликовать имена новых жертв предполагаемой прослушки. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.