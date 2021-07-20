Pegasus Project: мировые СМИ провели масштабное расследование по факту слежки за журналистами разных стран

Репортеры крупнейших мировых изданий - редакторы, юристы, правозащитники, оппозиционные политики из более чем 40 стран мира - находились под контролем разведок под предлогом борьбы с преступностью и терроризмом.

Это показало совместное расследование почти двух десятков СМИ, в числе которых Washington Post и Guardian, и ведущих международных организаций Pegasus Project, которое получило название в честь вредоносного ПО, предположительно попавшего на телефоны почти 50-ти тысяч человек.

Потенциальные возможности у Pegasus более чем широкие. Однажды попав в смартфон без ведома его владельца, программа получает доступ фактически ко всему.

«Это приложение может включить твою камеру, записать то, что изображено на экране, по данным GPS определить местонахождение человека», - указал журналист-расследователь The Guardian Дэвид Пэгг.

По имеющейся информации, отслеживались 15 тысяч номеров в Мексике. По 10 тысяч - в Арабских Эмиратах и Марокко. Для сравнения, во всей Европе - лишь тысяча. Программа-шпион закупалась правительствами стран в Израиле, однако в заявленной компании-разработчике свою причастность к возможному злоупотреблению ее продукцией отрицают.

Журналисты - лишь верхушка айсберга. Как заявляют авторы расследования, разведки многих стран прослушивали собственное политическое, военное и дипломатическое руководство. Среди номеров, просочившихся в прессу, были даже телефоны членов ближневосточных королевских семей. Единственное исключение - США, где разработчики специально установили ограничения.

«Большая проблема заключается в том, как страны злоупотребляли этой технологией и своей властью», - высказался бывший сотрудник ЦРУ Марк Россини.

Уже в ближайшие дни авторы расследования обещают опубликовать имена новых жертв предполагаемой прослушки.