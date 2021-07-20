«30 тысяч за пьяную езду»: таксист в Ставрополье рассказал о коррупции в местном ГИБДД

Таксист из Ставропольского края рассказал «Звезде», что в регионе широко распространена дача взяток сотрудникам Госавтоинспекции. По словам водителя, «расценки» всем известны и можно «откупиться» даже за нарушения, за которые грозит лишение прав.

«Не хочешь, чтобы тебе штраф выписали - можно разбираться на месте. Все это делается на улице, не на камеру, тихо. Даже за "пьяную езду" - ни для кого не секрет, отдаешь 30 тысяч и езжай дальше», - рассказал таксист.

Ранее в крае был задержан глава регионального ГИБДД Алексей Сафонов. Он обвиняется в получении взяток и создании преступной группировки.