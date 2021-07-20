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Миллионы за «вездеход»: что известно о задержании главы ГИБДД Ставрополья

Максим Гриценко
Алексей Курильченко
18:20 20.07.2021
Полковник Алексей Сафонов был задержан по подозрению в получении миллионов за выдачу незаконных разрешений на провоз зерна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Три этажа, отделанные белым мрамором, гостевой дом, во дворе внедорожники стоимостью не меньше 8 миллионов рублей каждый - так выглядит особняк главы ГИБДД Ставропольского края. Судя по убранству, полковник Алексей Сафонов любил не только есть и спать на золоте. В уборной золотой унитаз и даже инкрустация на стенах, перила на лестницах, люстры, мебель и шторы в ослепительных цветов. Только работа дизайнеров, роспись стен и потолков, лепнина на сотни миллионов рублей. Сегодня утром Алексея Сафонова и его шесть заместителей задержали по обвинению в получению взятки 19 миллионов рублей.

«На протяжении нескольких лет они за денежное вознаграждение изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушением административного законодательства на территории Ставропольского края», - сообщили в Следственном комитете.

Операцию по задержанию Сафонова и подельников готовили несколько месяцев. Подключилось и следственное управление СК по Северо-Кавказскому округу, отдел собственной безопасности, Росгвардия, ФСБ. На столе в его доме сотни купюр в рублях и валюте. Общая сумма изъятого в доме полковника и его сообщников - сотни миллионов. Следствием установлено - организованная группа контролировала перевозки зерна в крае. Участники несколько лет выпускали неформальные пропуска на случай остановки инспектором ГИБДД. Первым в соцсетях о задержании заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн

«Поскольку главную скрипку в этом деле играло главное управление собственной безопасности МВД, несложно предположить, что велась соответствующая оперативная разработка, которую дальше и реализовали путем проведения обысков и задержаний... Очевидно, что преступная деятельность этой группировки велась не один год: в материалах этого дела уже фигурирует, что она была создана не позднее 2017 года», - рассказал депутат.

О схеме, по которой работали задержанные сегодня рассказали в Межрегиональном союзе водителей-профессионалов. Получив такой пропуск - так называемый «вездеход» - водитель становился обладателем иммунитета на случай остановки инспектором ГИБДД. Как правило, тоннаж большегрузов намного превосходит разрешенную массу. Но через проверенных людей можно получить своеобразную индульгенцию.

«Гаишник знает номера - проезжай, не знает - плати штрафы. Речь идет о миллиардах и везде стоят эти соловьи-разбойники», - рассказал председатель Центрального Совета Межрегионального профессионального союза водителей-профессионалов Александр Котов.

Ставропольскому полковнику по вменяемой статье - получение взятки в особо крупном размере - грозит от 8 до 15 лет заключения. К сроку судья вправе добавить штраф до 70-кратной суммы взятки - это более миллиарда рублей.

Полковник Сафонов нередко снимался в агитационных промо-роликах. Еще недавно он с экранов телевизоров громко заявлял о борьбе с коррупцией.

«К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение, что преследуется соответствующей статьей уголовного кодекса. Предлагаю вам себя не подвергать уголовно наказуемому деянию и конечно же не провоцировать сотрудника Госавтоинспекции», - говорил Сафонов в видео.

Мы пытались получить комментарий в местном управлении ГИБДД, но двери на замке. Рухнул и сайт управления. Следственные действия идут в эти минуты. По последним данным, министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение отстранить от занимаемой должности начальника ГУ МВД Ставропольского края Сергея Щеткина.

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