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Борисов рассказал, за чей счет «был банкет» из мороженого на МАКС-2021

Валентина Пескова
19:12 20.07.2021
Высокопоставленные гости авиасалона МАКС-2021 сегодня угостились российским мороженым в компании президента РФ.
Борисов рассказал, за чей счет «был банкет» из мороженого на МАКС-2021
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов, который отпустил шутку в адрес министра промышленности и торговли Дениса Мантурова во время традиционного угощения мороженым на авиасалоне МАКС-2021, рассказал, как на самом деле обстоял диалог между ним и главою Минпромторга.

Журналисты допытались до представителей кабинета министров, кто же все-таки в этом году оплатил мороженое, которое во время наблюдения за полетами ел и президент страны, и сопровождавшие его члены делегации.

«Я предложил, чтобы министр оплатил. Но президент страны сказал, что в этом году из сверхдоходов оплатим мороженое», - ответил Борисов, повернувшись и указав на Дениса Мантурова.

Стаканчики с мороженым принесли на МАКС-2021 в ярко-розовом кейсе. Сначала угощение взял российский лидер, затем -главы Минпромторга и Ростеха - Денис Мантуров и Сергей Чемезов.

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