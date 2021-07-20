Борисов рассказал, за чей счет «был банкет» из мороженого на МАКС-2021

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, который отпустил шутку в адрес министра промышленности и торговли Дениса Мантурова во время традиционного угощения мороженым на авиасалоне МАКС-2021, рассказал, как на самом деле обстоял диалог между ним и главою Минпромторга.

Журналисты допытались до представителей кабинета министров, кто же все-таки в этом году оплатил мороженое, которое во время наблюдения за полетами ел и президент страны, и сопровождавшие его члены делегации.

«Я предложил, чтобы министр оплатил. Но президент страны сказал, что в этом году из сверхдоходов оплатим мороженое», - ответил Борисов, повернувшись и указав на Дениса Мантурова.

Стаканчики с мороженым принесли на МАКС-2021 в ярко-розовом кейсе. Сначала угощение взял российский лидер, затем -главы Минпромторга и Ростеха - Денис Мантуров и Сергей Чемезов.