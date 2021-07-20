Россиянам предложили обучиться IT-профессиям при финансовой поддержке государства

Граждане РФ могут пройти обучение IT-профессиям при финансовом участии государства. Об этом сообщили в Минцифры. Россиян старше 16 лет, имеющих образование не ниже средне профессионального, научат программированию, веб-аналитике, разработке мобильных приложений и IT-продуктов, а также другим перспективным направлениям.

Запись на получение соответствующего образования открылась на сайте проекта. Обучение стартует уже в августе. Половину стоимости компенсирует государство.

В частности, открыта запись на направления: «Разработка мобильных приложений», «Java-разработчик», «Бизнес аналитик в ИТ», «Product manager мобильного приложения» и т. д.

По словам директора Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяны Трубниковой, проект состоит из курсов, которые чаще всего выбирает молодая аудитория для развития в данной профессиональной сфере. Пройти обучение можно в более чем 20 компаниях, которые успешно прошли отбор первой волны.

Приступить к обучению студенты могут после выбора программы в каталоге и оплаты половины стоимости курса.