Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами

Исследователям сервиса «Работа.ру» удалось выяснить: 79% жителей России полагают, что заработные платы чиновников являются завышенными. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, в исследовании участвовали более пяти тысяч россиян из всех субъектов России.

«Большинство опрошенных (79%) отметили, что слишком высокую зарплату в России получают чиновники. Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. Двадцать девять процентов жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», — удалось установить исследователям.

Кроме того, практически каждый пятый респондент заявил, что неоправданно высокие зарплаты у юристов(22%), менеджеров по продажам (21%) и IT-специалистов(21%).