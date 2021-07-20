«Группировка создана не позднее 2017 года»: Хинштейн о расследовании дела главы ГИБДД Ставрополья

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал ход расследования дела об организации преступной группировки начальником УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексеем Сафоновым. По словам политика, группа вела свою деятельность на протяжении нескольких лет.

«Поскольку главную скрипку в этом деле играло главное управление собственной безопасности МВД, несложно предположить, что велась соответствующая оперативная разработка, которую дальше и реализовали путем проведения обысков и задержаний... Очевидно, что преступная деятельность этой группировки велась не один год: в материалах этого дела уже фигурирует, что она была создана не позднее 2017 года», - рассказал депутат.

Хинштейн также уточнил, что в ходе расследования были задержаны 35 человек. На данный момент в отношении шести из них возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Депутат предположил, что дальше будет открыто делопроизводство по факту организации преступной группировки - сколько человек из числа задержанных станут подозреваемыми по этому делу, пока неизвестно.

Ранее депутат опубликовал в своем телеграм-канале фотографии экстерьера и интерьера дома начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю. Роскошный особняк задержанного правоохранителя он иронично назвал «скромным жилищем».