СМИ: французский истребитель разбился в Мали

Французский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в регионе Хомбори на севере Мали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя французского минобороны полковника Паскаля Ианни. По данным агентства, двое пилотов успешно катапультировались.

«Террористические группировки не имеют отношения к инциденту», - заявил полковник.

Также он сообщил, что минобороны страны начнет расследование с целью установить причины крушения.

Ранее в Черном море потерпел крушение истребитель военно-воздушных сил Болгарии МиГ-29. Инцидент произошел во время учений «Шабла 21»