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Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море

Валентина Пескова
09:11 09.06.2021
Сообщается, что самолет пропал с радаров во время учебного полета, в акватории начались поиски летчика разбившегося судна.
Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море
© Фото: Olga Sokolova, Global Look Press
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Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, который выполнял тренировочный полет в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море. Как сообщает пресс-центр министерства обороны Болгарии, связь с МиГ-29 была потеряна в среду в 00.45.

В акватории была немедленно начата поисково-спасательная операция, которая продолжается до сих пор.

«В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС», - цитирует РИА Новости Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Уточняется, что на место происшествия сразу же выехал министр обороны страны. Тактические учения были приостановлены.

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