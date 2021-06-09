Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, который выполнял тренировочный полет в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море. Как сообщает пресс-центр министерства обороны Болгарии, связь с МиГ-29 была потеряна в среду в 00.45.

В акватории была немедленно начата поисково-спасательная операция, которая продолжается до сих пор.

«В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС», - цитирует РИА Новости Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Уточняется, что на место происшествия сразу же выехал министр обороны страны. Тактические учения были приостановлены.