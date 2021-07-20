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Самбо официально признали олимпийским видом спорта

Алена Миронова
12:15 20.07.2021
Мировое руководство самбо впервые изъявило желание стать олимпийским видом спорта в 2009 году.
Самбо официально признали олимпийским видом спорта
© Фото: Naoki Morita, AFLO, Globallookpress
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МОК признал шесть новых видов спорта. Среди них и самбо. Об этом стало известно по итогам заседания 138-й сессии МОК, которое прошло во вторник, 20 июля, в Токио.

Мировое руководство самбо впервые изъявило желание стать олимпийским видом спорта в 2009 году. В 2018 году самбо уже было предоставлено временное признание.

Кроме самбо признание МОК получили также и Международный союз чирлидинга, Международная федерация любительского тайского бокса, Международная федерация айсштока, Международная ассоциация кикбоксерских организаций, а также Всемирная федерация лакросса.

С 2003 года самбо официально признали национальным и приоритетным видом спорта в России по решению Госкомспорта.

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