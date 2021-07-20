«Наше самбо станет массовым»: президент Федерации боевого самбо о включении дисциплины в Олимпиаду

Президент Федерации боевого самбо Алексей Малый в беседе со «Звездой» выразил надежду, что включение в программу Олимпиады самбо позволит сделать этот вид спорта национальным. Глава федерации отметил, что в самбо есть определенная «русская философия».

«Я надеюсь, что с введением в Олимпиаду, наше самбо станет одним из массовых, если не самым массовым. Оно намного интереснее дзюдо и мы сможем завоевать лидирующие позиции по узнаваемости нашего национального вида спорта. Характер русского человека - он такой бойцовский, наступательный. В самбо мы придумываем способы нападения и защиты из любой позиции. Неважно, в каком положении ты оказался, ты должен победить. Это суворовская "наука побеждать"», - рассказал Малый.

Ранее стало известно, что МОК признал шесть новых видов спорта, включая самбо. В 2018 году самбо уже было предоставлено временное признание.