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«Схему отрабатывали десятилетиями»: эксперт рассказал, как работала группировка главы ГИБДД Ставрополя

Алексей Курильченко
16:00 20.07.2021
Председатель Совета профсоюза водителей рассказал, как глава ГИБДД Ставрополья получал взятки от водителей грузовиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
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Председатель Центрального совета Межрегионального профессионального союза водителей-профессионалов Александр Котов рассказал «Звезде», как именно работала преступная схема группировки, которую организовал глава ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов. По данным следствия, преступники получали взятки за изготовление фальшивых пропусков, разрешающих перевозку зерна.

«Для негабаритных перевозок нужно специальное разрешение - оно стоит денег. Прописывается определенный маршрут, по которому движется эта машина, соблюдая нормы безопасности. Эти разрешения выдавал Дорожный надзор - вся эта схема вырабатывалась десятилетиями», - рассказал Котов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения Сафоновым особо крупной взятки. По версии следствия, его группировка «заработала» на фальшивых пропусках 19 миллионов рублей.

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