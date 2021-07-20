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СК завел дело на главу ГИБДД Ставрополя по факту взятки на сумму 19 миллионов рублей

Алексей Курильченко
14:52 20.07.2021
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении группировки, изготовлявшей фальшивые пропуска в Ставропольском крае.
СК завел дело на главу ГИБДД Ставрополя по факту взятки на сумму 19 миллионов рублей
© Фото: СК РФ
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Следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по факту получения взятки членами преступной группы, которой, по данным следствия, руководил глава УГИБДД ГУМВД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере», - говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, участники группировки за деньги изготавливали фальшивые пропуска для перевозки различных грузов, в частности зерна, по территории Ставропольского края. Общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей. Шесть участников группировки, включая Сафонова, задержаны, планируется направить ходатайство о заключении под стражу.

Ранее было опубликовано видео из особняка, который может принадлежать Сафонову. Всего по данному делу задержаны более 30 человек.

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