СК завел дело на главу ГИБДД Ставрополя по факту взятки на сумму 19 миллионов рублей

Следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по факту получения взятки членами преступной группы, которой, по данным следствия, руководил глава УГИБДД ГУМВД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере», - говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, участники группировки за деньги изготавливали фальшивые пропуска для перевозки различных грузов, в частности зерна, по территории Ставропольского края. Общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей. Шесть участников группировки, включая Сафонова, задержаны, планируется направить ходатайство о заключении под стражу.

Ранее было опубликовано видео из особняка, который может принадлежать Сафонову. Всего по данному делу задержаны более 30 человек.