УФСИН: обвиняемая в гибели детей в ДТП находится в карантине, а не в «одиночке»

В Московском УФСИН опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что 18-летняя Валерия Башкирова, обвиняемая в гибели двух детей в ДТП, якобы находится в одиночной камере следственного изолятора.

«Данная информация не соответствует действительности. Башкирова прибыла в один из следственных изоляторов УФСИН России по Москве 20 июля и находится в карантинном отделении», - цитирует сообщение РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, Башкирова, как и другие арестанты, содержащиеся в СИЗО, находится под постоянным наблюдением сотрудников учреждения с соблюдением всех норм российского законодательства.

Накануне Тверской суд Москвы ужесточил меру пресечения и отправил обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов - под стражу, вместо домашнего ареста.

По данным ГИБДД 16 июля, Mazda под управлением 18-летней девушки сбила мальчиков 5 и 3 лет, а также коляску с 9-месячной девочкой, находившихся на нерегулируемом пешеходном переходе вместе с двумя взрослыми. Водитель Mazda получила удостоверение на вождение автомобиля только в 2020 году. Два старших ребенка позже скончались в больнице. Девятимесячная девочка находится под наблюдением врачей, у нее - закрытая черепно-мозговая травма.