«Мы сумели прорваться»: как находящаяся под санкциями авиаотрасль России удивила Запад на МАКС-2021

В подмосковном Жуковском начал свою работу Международный авиакосмический салон МАКС-2021. Это долгожданное событие как для специалистов, так и просто для любителей техники со всего мира.

Эксперты готовятся к премьере истребителя будущего, который в первый день официально представит корпорация «Сухой». Это будет принципиально новый самолет.

Несмотря на многочисленные трудности, такие как пандемия коронавируса и западные санкции, посмотреть на авиасалоне в любом случае есть на что. Об этом рассказал в прямом эфире обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов.

«Вообще западные эксперты удивлены, как нам удалось прорваться в режиме санкций. Но на самом деле авиационная школа России имеет колоссальную историю, и мы действительно та страна, которая может полностью выполнять весь цикл двигателестроения, самолетостроения, аэродинамики и аэронавигации - мы все это умеем», - сказал он.

В связи с этим многие мировые государства проявляют устойчивый интерес к российским разработкам.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит на базе аэродрома в Жуковском с 20 по 25 июля. На нем представят не только хорошо знакомые любителям авиации самолеты, вертолеты и БПЛА, но и опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок.