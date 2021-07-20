Путин заявил, что будущее в авиаотрасли за беспилотниками и искусственным интеллектом
Заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов, отметил глава государства.
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За беспилотными летательными аппаратами и применением искусственного интеллекта в авиационной отрасли будущее, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на авиасалоне МАКС-2021.
«МАКС устремлен в будущее, а будущее за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта», - сказал президент.
Он добавил, что МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации.
Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.