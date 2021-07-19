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Собянин заявил о продолжающемся уже четыре недели снижении заболеваемости COVID-19

Егор Левин
12:19 19.07.2021
По словам столичного мэра, в случае позитивного продолжения медики в поликлиниках смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи.
Собянин заявил о продолжающемся уже четыре недели снижении заболеваемости COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество новых выявленных заболевших коронавирусом и соответствующих госпитализаций продолжает снижаться на протяжении последних четырех недель. Как он заявил, в случае продолжения наметившейся тенденции, медперсонал поликлиник постепенно вернется к оказанию амбулаторной помощи.

«Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе», - сказал мэр, обратившись к медикам во время осмотра консультативно-диагностического центра в Западном Дегунино.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости исключить в день вакцинации от коронавируса походы в баню и употребление алкоголя. По его словам, иммунобиологический препарат может вызвать даже больший дискомфорт, чем любая другая более привычная инъекция.

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