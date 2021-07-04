Россия планирует испытать на МКС холодильник-излучатель для ядерного буксира «Зевс»

Исследовательский институт «Центр Келдыша», входящий в структуру «Роскосмоса», планирует испытать на Международной космической станции элементы транспортно-энергетического модуля «Зевс» с ядерной энергоустановкой. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщают РИА Новости.

Ядерный буксир предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Космический корабль сможет развить гораздо большую скорость, чем существующие образцы.

Исследовать работу капельного холодильника-излучателя для «Зевса» планируется в рамках эксперимента «Капля-2-2». В 2014 году уже проходило испытание «Капля-2», но его пришлось прервать из-за отказа научной аппаратуры.

Ранее сообщалось, что ядерный буксир планируют запустить на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Первая миссия «Зевса» может продлиться около 50 месяцев.