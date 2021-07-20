В небе Жуковского: уникальное видео пилотажа SSJ-100 для авиасалона МАКС-2021

В Сети опубликовали уникальные кадры пилотажа Sukhoi Superjet 100, снятые из кабины пилотов. Полет был совершен специально для Международного авиакосмического салона МАКС-2021, проходящего в эти дни в подмосковном Жуковском.

В ролике пилоты взлетают, затем совершают разворот над аэродромом и поднимаются выше. Через несколько кругов над ним пилоты снижаются, практически касаясь полосы, и вновь поднимаются. Сделав еще один разворот, самолет совершает посадку. Ролик опубликован в Instagram.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Москва и Белград обсуждают поставку Sukhoi Superjet 100 в Сербию. Предметных переговоров по вопросу еще не было.