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В небе Жуковского: уникальное видео пилотажа SSJ-100 для авиасалона МАКС-2021

Егор Левин
13:17 20.07.2021
Самолет совершает взлет, совершает несколько разворотов, снижается, практически касаясь полосы, и, сделав еще один разворот, совершает посадку.
© Видео: regional_aircraft, Instagram © Фото: regional_aircraft, Instagram
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В Сети опубликовали уникальные кадры пилотажа Sukhoi Superjet 100, снятые из кабины пилотов. Полет был совершен специально для Международного авиакосмического салона МАКС-2021, проходящего в эти дни в подмосковном Жуковском.

В ролике пилоты взлетают, затем совершают разворот над аэродромом и поднимаются выше. Через несколько кругов над ним пилоты снижаются, практически касаясь полосы, и вновь поднимаются. Сделав еще один разворот, самолет совершает посадку. Ролик опубликован в Instagram.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Москва и Белград обсуждают поставку Sukhoi Superjet 100 в Сербию. Предметных переговоров по вопросу еще не было.

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