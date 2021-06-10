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Мантуров: Россия и Сербия обсуждают поставку SSJ-100

Андрей Аркадьев
15:31 10.06.2021
Глава Минпромторга отметил, что РФ не ведет интенсивных переговоров по экспорту авиатехники.
Мантуров: Россия и Сербия обсуждают поставку SSJ-100
© Фото: Sergey Korovkin, Wikimedia
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Москва и Белград обсуждают поставку «небольшого количества» российских гражданских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Сербию, но предметных переговоров пока не было. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы сегодня пока не ведем интенсивных переговоров по широкому кругу поставок за рубеж в виду того, что у нас сегодня выполняются основные контракты на поставку внутри страны. По Сербии: да, действительно, мы с коллегами буквально на ПМЭФ возобновили диалог по поводу возможной поставки небольшого количества SSJ 100, но пока мы не перешли к фазе контрактации», - отметил Мантуров.

Sukhoi Superjet 100 - это первый постсоветский ближнемагистральный гражданский пассажирский самолет. Его разработкой занимались ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и иностранные компании. Самолет предназначен для перевозки 98 пассажиров на расстояние до 4 600 километров.

Презентация нового лайнера состоялась в 2007 году в Комсомольске-на-Амуре, поставки самолета начались в 2011 году. На сегодняшний день выпущено более 180 воздушных судов данного типа.

В январе в Комсомольске-на-Амуре был открыт сервисный центр для Superjet 100.

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