В стране и мире СМИ сообщили дату консультаций России и США по стратегической стабильности Анна Берестовая Стала известна возможная дата консультаций России и США по стратегической стабильности. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: СМИ сообщили точную дату консультации РФ и США, посвященной вопросам стратегической стабильности. По информации издания The Hill, Соединенные Штаты и Россия планируют провести мероприятие 28 июля.



При этом, ранее, 14 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что договоренностей о сроках встречи заключено не было. В соответствии с ее словами, две страны на тот момент не собирались в ближайшее время осуществлять подобные переговоры.



До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказался относительно возможности расширения переговоров по стратегической стабильности между американской и российской сторонами. По его мнению, оно станет возможным в будущем, но не в настоящее время.













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