Рябков оценил формат переговоров по стратегической стабильности

Расширение формата переговоров по стратегической стабильности между США и Россией возможно в будущем, но не сейчас. Замглавы российского МИД Сергей Рябков призвал всех быть реалистами и подождать, пока ситуация улучшится путем диалогов, что в России будут только приветствовать.

«Я искренне верю, что Россия и США не должны упустить возможность договориться о чем-то на двусторонней основе. Но у нас уже был опыт контрпродуктивных дискуссий о подключении Китая», - цитирует дипломата РИА Новости.

Также, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference, Сергей Рябков отметил, что в последние годы Россия наращивает свой оборонный потенциал не по собственной прихоти, а в ответ на усиливающиеся вызовы. Представитель МИД РФ напомнил, что США чувствовали себя очень некомфортно, когда какое-то время назад российские ракеты были развернуты на Кубе.

«Мы сейчас живем в похожих обстоятельствах уже многие годы, и не можем просто игнорировать то, что происходит вокруг и не заботиться о своей собственной национальной безопасности», - пояснил Рябков.

Дипломат отметил, что если в России и не поднимают большого шума, наблюдая в последние месяцы стратегические бомбардировщики США, которые летают над нашими объектами в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов, то это не значит, что наши войска их не замечают и не видят.